Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall ...

(Wiesenstetten/ Mühringen) Unfall im Begegnungsverkehr - Unfallverursacherin flüchtet

Wiesenstetten/ Mühringen - Am Samstag ist es auf der Kreisstraße zwischen Wiesenstetten und Mühringen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen, bei dem die Unfallverursacherin geflüchtet ist. Ein 45-jähriger Lenker eines VW Multivan war in Richtung Mühringen unterwegs. In einer Linkskurve kam dem 45-Jährigen auf seiner Fahrspur ein dunkler Wagen entgegen. In der Folge kam es zu einem Streifvorgang, bei dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden ist. Ohne anzuhalten, fuhr die entgegenkommende Fahrzeugführerin weiter. Bei der Unfallflüchtigen handelt es sich um eine etwa 40-jährige Frau. Das Fahrzeug der Frau hat FDS-Zulassung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Horb (Tel.: 07451 96-0) entgegen.

