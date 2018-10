Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall - ...

(Zimmern ob Rottweil) Unfall - Sachschaden über 60.000 Euro

Zimmern ob Rottweil - Eine Kollision zwischen zwei Lastwagen hatte am Freitagmorgen, gegen 08:30 Uhr, an der Kreuzung Albring und Herrenbühlstraße einen hohen Sachschaden zur Folge. Ein 61 Jahre alter Lastwagenfahrer fuhr mit einem Mercedes Atego auf dem Albring und übersah einen Mercedes Vito Kleintransporter eines 53-jährigen, der den Albring von der vorfahrtsberechtigten Herrenbühlstraße her kreuzen wollte. Verletzte waren bei dem folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht zu beklagen. Der entstandene Sachschaden betrug jedoch weit über 60.000 Euro.

