Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall ...

(Donaueschingen / A 864) Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Donaueschingen / A 864 - Beim Fahrstreifenwechsel hat am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 864 einen Peugeot übersehen. Der 49-Jährige war vom Autobahndreieck Bad Dürrheim in Richtung Donaueschingen unterwegs. Am Ende der Ausbaustrecke wechselte der Lastwagenfahrer von der rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er den von hinten heranfahrenden Peugeot. In der Folge kam es zu einem wuchtigen Auffahrunfall. Im weiteren Verlauf wurde der Lastwagen von der Straße geschleudert und stürzte rund 10 Meter die Straßenböschung hinab. Der Peugeot wurde gegen die Mitteilleitplanken geschleudert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker mussten in die Klinik eingeliefert werden.

