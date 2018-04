Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall an der ...

(Spaichingen) Unfall an der Kreuzung Hindenburgstraße und Dreifaltigkeitsbergstraße fordert leicht verletzten Autofahrer und rund 10.000 Euro Schaden

Spaichingen - Einen leicht verletzten Autofahrer und rund 10.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, an der Kreuzung der Hindenburgstraße mit der Dreifaltigkeitsbergstraße ereignet hat. Ein 25-jähriger Fahrer eines VWs - unterwegs auf der Hindenburgstraße - missachtete an der Kreuzung einen bevorrechtigten Fiat, dessen 55-jährige Fahrerin sich auf der Dreifaltigkeitsbergstraße der Kreuzung näherte. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereite Fiat der Autofahrerin musste abgeschleppt werden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/