Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall an der ...

(Hechingen) Unfall an der Einmündung Gutleuthausstraße und Bahnhofstraße - Polizei sucht Unfallzeugen

Hechingen - Zu einem Verkehrsunfall, zu welchem die Polizei Hechingen Zeugen sucht, ist es am Samstagnachmittag, kurz nach 13.30 Uhr, an der Einmündung der Gutleuthausstraße auf die Bahnhofstraße gekommen. An der Einmündung kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem aus der Gutleuthausstraße auf die Bahnhofstraße einbiegenden VW Caddy und einem auf der bevorrechtigten Bahnhofstraße fahrenden Ford BMax. Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer des Caddys an, dass auf der Bahnhofstraße kurz vor der Einmündung befindliche Fußgängerampel für den Durchgangsverkehr "Rot" gezeigt habe, weshalb er auf die bevorrechtigte Bahnhofstraße gefahren sei. Die 60-jährige Fahrerin des Ford BMax widersprach dem und gab an, dass die Ampel der Fußgängerfurt für den Fahrverkehr der Bahnhofstraße auf "Grün" stand. Um den genauen Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei Hechingen (07471 9880-0) um entsprechende Hinweise von Unfallzeugen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/