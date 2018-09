Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall an der ...

(Eutingen im Gäu) Unfall an der Eyach-Kreuzung: Motorradfahrer verletzt

Eutingen im Gäu - An der Eyach-Kreuzung zwischen Mühlen und Börstingen sind am Freitagnachmittag ein PKW und ein Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 17 Uhr wollte eine 28-jährige Mercedesfahrerin , die aus Richtung Eyach kam, von der L370 nach links in Richtung Mühringen abbiegen. In Gegenrichtung stand ein Lieferwagen an der Kreuzung, der ebenfalls nach links in die L360 nach Weitingen abbiegen wollte und sich dem entsprechend eingeordnet hatte. Beim Linksabbiegen übersah die 28-Jährige ein rechts an dem Lieferwagen vorbeifahrendes Motorrad und schnitt ihm den Weg ab. Das Motorrad, eine BMW, prallte hinten rechts gegen den Mercedes. Bei dem Unfall wurde der 57-jährige Biker leicht verletzt. Er wurde von Rettungskräften versorgt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.

