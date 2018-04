Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall auf ...

(Oberndorf am Neckar) Unfall auf der L 413 zwischen Hochmössingen und Beffendorf

Oberndorf am Neckar - Fünf verletzte Personen und rund 60.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntag, gegen 16 Uhr, auf der Landesstraße 413. Ein 64-jähriger VW-Bus Fahrer war von Hochmössingen in Richtung Beffendorf unterwegs und geriet vermutlich wegen eines Sekundenschlafs auf die Gegenspur. Hier kam es zur Kollision mit zwei entgegenkommenden BMW. Der 64-jährige Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Das Ehepaar im ersten BMW und der Fahrer des zweiten BMW erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 64-Jährigen einbehalten.

