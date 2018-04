Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall auf ...

(Dettingen/Ihlingen) Unfall auf dem Neckartalradweg: zwei Radfahrer stürzen - Zeugen gesucht

Dettingen/Ihlingen - Auf dem Neckartalradweg zwischen Ihlingen und Dettingen sind am Donnerstagmittag zwei Radfahrer gestürzt.

Gegen 13.50 Uhr fuhren zwei Radfahrer hintereinander in Richtung Dettingen. Der hintere der Beiden wollte überholen und machte per Piepgeräusch auf sich aufmerksam. Der Vordere wich deswegen nach links aus und ließ den Überholer rechts passieren. Plötzlich zog der Überholte wieder nach rechts. Die Lenkstangen der beiden Fahrräder berührten sich, beide Radler stürzten. Der Überholer, 59 Jahre alt, verletzte sich dabei leicht. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 100 Euro. Sein Unfallgegner setzte sich wieder aufs Fahrrad und fuhr unbeeidnruckt weiter.

Das Polizeirevier Horb ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich zu melden (Telefon 07451 96 0).

