Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall auf der ...

(Bad Dürrheim) Unfall auf der Luisenstraße - Polizei sucht Zeugen

Bad Dürrheim - Die Polizei in Bad Dürrheim sucht noch Zeugen zu einem Unfall am Freitag, gegen 14.50 Uhr, auf der Luisenstraße. Nach bisherigen Ermittlungen wollte ein 57-jähriger Lenker eines 7er-BMW auf Höhe des Hindenburgparks rückwärts in eine Parklücke einparken. Hierbei kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Audi A6 eines 50-jährigen Mannes. Der Gesamtschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Zur Klärung der Unfallursache werden noch Zeugen gesucht. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim (Tel.: 07726 93948-0) in Verbindung zu setzen.

