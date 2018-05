Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall auf der ...

(Sulz am Neckar) Unfall auf der Meboldstraße

Sulz am Neckar - Aus Unachtsamkeit ist am Samstag, gegen 9.10 Uhr, eine 60-jährige Golf-Fahrerin auf einen geparkten VW aufgefahren. Die 60-Jährige war auf der Meboldstraße unterwegs und prallte auf Höhe von Gebäude Nr. 6 gegen den VW. Im weiteren Unfallverlauf kippte der Golf um und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde die 60-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

