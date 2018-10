Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall beim ...

(Spaichingen) Unfall beim Primtalcenter - zwei junge Frauen leicht verletzt

Spaichingen - Zu einem Unfall zwischen einem Audi und einem Fiat Punto, bei welchem die 18-jährige Fiat Fahrerin und eine 19-jährige Mitfahrerin leicht verletzt worden sind, ist es am Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, im Bereich der Einfahrt zum Primtalcenter an der Europastraße gekommen. Nach Zeugenangaben war der 21-jährige Audi-Fahrer mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit im Bereich der Einfahrt des Parkplatzes unterwegs, während die Fiat-Fahrerin beim Linksabbiegen nicht auf den entgegenkommenden Audi achtete, so dass es dann zum Zusammenstoß der beiden Wagen kam. An diesen entstand rund 7000 Euro Sachschaden.

