Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall beim P+R ...

(Geisingen) Unfall beim P+R Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Geisingen - Am Freitag, gegen 6.35 Uhr, ist es auf Höhe der P+R Parkplatzes an der Autoahnanschlussstelle Geisingen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Zweiradfahrerin gekommen. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr vom P+R Parkplatz auf die Bundesstraße Richtung Tuttlingen ein, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, mussten zwei Autofahrerinnen, die ebenfalls in Richtung Tuttlingen unterwegs waren, stark abbremsen. Eine nachfolgende 17-jährige Lenkerin eines Leichtkraftrades erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden Pkw auf. Die 17-Jährige stürzte in der Folge und wurde schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil (Tel.: 0741 34879-0) zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/