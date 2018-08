Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall im ...

(Oberndorf) Unfall im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Obeerndorf - Der Fahrer eines BMWs musste am Montagabend, gegen 22.20 Uhr, auf der Landstraße 415, von Boll in Richtung Oberndorf fahrend, einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, der plötzlich auf seine Fahrbahnseite geriet. Trotz der schnellen Reaktion konnte der BMW-Fahrer einen Streifvorgang nicht verhindern. Der Außenspiegel an seinem Fahrzeug sowie die Seitenscheibe und die Fahrertüre wurden beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Das flüchtige Fahrzeug fuhr offenbar als zweites Fahrzeug in einem Pulk von vier Fahrzeugen. Die Fahrer dieser Fahrzeuge dürften den Vorfall bemerkt haben. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Oberndorf, Tel. 07423/8101-0, zu melden.

