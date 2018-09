Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall im Gegenverkehr

(Winterlingen) Unfall im Gegenverkehr

Winterlingen - In einer Kurve auf dem Harthauser Weg ist eine 53-jährige Hyundai-Fahrerin am Donnerstag, gegen 16.15 Uhr, nicht weit genug rechts gefahren. In der Folge kam es zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Peugeot einer 49-jährigen Frau. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

