Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall im Tunnel - ...

(Schiltach) Unfall im Tunnel - Fahrer einer Klein-Lkws flüchtet - Zeugen gesucht

Schiltach - Im Kirchbergtunnel kam es am Montagvormittag, gegen 11.50 Uhr, zu einem Streifvorgang zwischen einem Wohnmobil und einem Klein-Lkw. Der Lkw-Fahrer war in Richtung Wolfach fahrend zu weit nach links gekommen und streifte das Wohnmobil. Dabei entstand an dem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Verletzt wurde niemand. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

