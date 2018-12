Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall in der Riedstraße

(Geislingen) Unfall in der Riedstraße

Geislingen - Am Donnerstagnachmittag kam es in der Riedstraße zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Aus noch nicht geklärter Ursache kam der 18-jährige Autofahrer auf seinem Weg in Richtung Isinger Straße auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er in einem Kurvenbereich mit dem entgegenkommenden Laster zusammen. Glücklicherweise wurden beide Fahrer nicht verletzt. Der Schaden am Lastwagen und dem Ford des jungen Fahrers wird auf insgesamt 18.000 Euro geschätzt.

