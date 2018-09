Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall mit ...

(Spaichingen) Unfall mit abbiegenden Pkw - hoher Sachschaden

Spaichingen - Ein 62-jähriger Dacia-Fahrer beabsichtigte am Sonntagvormittag, gegen 11.00 Uhr, auf der Hauptstraße, vom Markplatz in Richtung Kreisverkehr fahrend, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Eine nachfolgende 22-jährige BMW-Fahrerin auf der Geradeausspur fuhr im Zuge des Abbiegevorgangs in die linke Seite des Dacia. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spaichingen, Tel. 07424/9318-0, zu melden.

