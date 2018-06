Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall mit drei ...

(Aichhalden) Unfall mit drei Beteiligten nach unbedachtem Überholvorgang- eine Autofahrerin leicht verletzt

Aichhalden - Da auf der Kreisstraße zwischen Aichhalden und Rötenberg im Gegenverkehr ein PKW den anderen überholte, kollidierte am Montagnachmittag eine junge Autofahrerin erst leicht mit dem auf ihrer Fahrspur Entgegenkommenden und anschließend mit dem überholten PKW. Sie wurde dabei leicht verletzt. In einer Linkskurve überholte ein 22-Jähriger mit seinem VW trotz schlechter Einsicht einen vor ihm fahrenden 29-Jährigen mit seinem Opel. Dabei übersah er die entgegenkommende 17 Jährige, die mit ihrem Vater auf dem Beifahrersitz, in ihrem PKW entgegenkam. Um einen Unfall zu verhindern wich die 17-Jährige nach rechts aus und touchierte erst einen Leitpfosten. Da sie im hinteren Fahrzeugbereich dennoch mit dem Entgegenkommenden kollidierte, geriet ihr PKW ins Schleudern und sie stieß mit dem überholten Opelfahrer zusammen. Durch den Unfall wurden alle drei Autos von der Straße abgelenkt und landeten im Graben. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der Schaden wird auf insgesamt 42 000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Sarah König Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-111 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/