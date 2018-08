Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall mit drei Mopeds ...

(Balingen) Unfall mit drei Mopeds - 17-jähriges Mädchen schwer verletzt

Balingen - An der Auffahrt zur Bundesstraße 463, von Weilstetten kommend, kam es am Freitagabend, gegen 21.05 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine 17-jährige Moped-Fahrerin erheblich verletzt wurde. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen musste das Mädchen mit ihrer Maschine verkehrsbedingt stärker abbremsen, da vor ihr zwei Pkws die Geschwindigkeit reduzierten. Ein nachfolgender gleichaltriger Leichtkraftrad-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Er und das Mädchen stürzten, wobei die 17-Jährige noch mit dem Heck des vorausfahrenden Pkw kollidierte. Ein dritter Moped-Fahrer kam beim starken Abbremsen ebenfalls zu Fall. Die beiden jungen Männer erlitten lediglich leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro. Der Fahrstreifen in Richtung Balingen musste zeitweise gesperrt werden. Alkohol war nicht im Spiel.

