Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall nach ...

(Sulz am Neckar) Unfall nach riskantem Überholmanöver - Führerschein weg

Sulz am Neckar - Ein 90-jähriger Opel-Fahrer hat bei einem riskanten Überholmanöver auf der Landesstraße 424 einen Unfall mit rund 6.000 Euro verursacht. Der Senior war von Sulz in Richtung Fischingen unterwegs und wollte in einer langgezogenen Rechtskurve mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Während des Überholvorganges kam es zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden BMW einer 47-jährigen Frau. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil musste der 90-Jährige seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/