Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfall und über ...

(VS-Schwenningen) Unfall und über 7000 Euro Schaden nach Wendemanöver

VS-Schwenningen - Rund 7000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, den eine 52-jährige Fahrerin eines Mercedes bei einem nicht erlaubten Wendemanöver am Montagnachmittag in der Harzerstraße verursacht hat. Die Frau war gegen 15.20 Uhr mit einem Mercedes der A-Klasse in der Harzerstraße unterwegs und wendete in einem für nur eine Fahrtrichtung vorgesehenen Teilstück. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem VW Touran. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/