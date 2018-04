Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht ...

(Geislingen) Unfallflucht zwischen Geislingen und Rosenfeld - weisser Kastenwagen Verursacherfahrzeug

Horb-Bildechingen - Zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, kurz vor 7 Uhr, ist ein unbekannter Autofahrer in der Mühlbergstraße gegen die Fahrertüre eines VW Golfs geprallt und danach abgehauen. Der VW Golf stand am Fahrbahnrand gegenüber des Anwesens Mühlenbergstraße 39. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Unfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 07451 96 0 entgegen.

