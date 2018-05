Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht - ...

(Tuttlingen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag, gegen 14.50 Uhr, sucht die Polizei noch Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr eine 18-jährige Lenkerin eines BMW auf der Stockacher Straße in stadteinwärtige Richtung. An der Einmündung der Bodenseestraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A 2. Die 18-Jährige fuhr ihren BMW nach dem Unfall zur Seite. Währenddessen flüchtete der Audi in stadtauswärtige Richtung. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

