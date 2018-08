Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht - ...

(Freudenstadt) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freudenstadt - Ein A-Klasse-Mercedes wurde am Samstag, zwischen 14.00 und 14.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Max-Eyth-Straße auf der linken Seite beschädigt. Der Verursacher beging anschließend Unfallflucht. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0.

