Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht - ...

Hardt - Am Samstagnachmittag, gegen 14.35 Uhr, wurde ein Autofahrer auf der Kreisstraße 5531, zwischen Hardt und Sulgen, etwa auf Höhe des Hinweisschildes " Hutneck" durch das geöffnete Seitenfenster von seinem abgerissenen linken Außenspiegel getroffen und im Gesicht verletzt. Dem Mann war ein Fahrzeug entgegengekommen, dessen Fahrer nicht die rechte Fahrbahnseite eingehalten hatte, so dass sich die beiden Fahrzeuge an den Außenspiegeln streiften. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Hinter dem flüchtenden Pkw sollen weitere Fahrzeuge gefahren sein. Angaben zum unfallverursachenden Pkw liegen bislang nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

