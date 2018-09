Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht ...

(Pfalzgrafenweiler) Unfallflucht in der Karl-Berner-Straße: Zeugen gesucht

Pfalzgrafenweiler - Am Dienstag, zwischen 13 Uhr und 18 Uhr, hat ein bisher unbekannter Autofahrer in der Karl-Berner-Straße einen vor der Firma Schuler stehenden, silbernen VW Passat angefahren und beschädigt. Danach ist der Unfallverursacher weggefahren. Der Wagen stand mit der Front zum Firmengebäude in der linken Parkbucht vor Haus Nummer 4.

Der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07445 8542 0 entgegen genommen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/