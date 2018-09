Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht - ...

(Hüfingen) Unfallflucht - Radlader entwendet - Zeugen gesucht

Hüfingen - An der Baustelle in der Schaffhauser Straße, Höhe Weiherweg, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Radlader beschädigt. Der Schaden dürfte durch einen wendenden Lkw verursacht worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0.

