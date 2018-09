Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht - ...

(Villingen) Unfallflucht - aufmerksamer Zeuge

Königsfeld - In der Rathausstraße wurde am Dienstabend, zwischen 20.05 und 20.40 Uhr, ein Skoda Fabia hinten rechts beschädigt. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei St. Georgen, Tel. 07724/9495-0.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/