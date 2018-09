Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht - ...

(Denkingen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Denkingen - Die Polizei in Spaichingen sucht noch Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitag, gegen 5.30 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Denkingen und Frittlingen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 26-jähriger Lenker eines Chrysler Dodge in Richtung Frittlingen und musste auf Höhe des Bauernhofes einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Der Lenker des entgegenkommenden Pkw war im Begriff, drei vorausfahrende Autos zu überholen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 26-jährige Autofahrer stark abbremsen und ausweichen. Durch das Ausweichmanöver landete er anschließend in einer Wiese. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ohne anzuhalten, setzte der Fahrer des entgegenkommenden Wagens seine Fahrt fort. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

