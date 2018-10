Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht - ...

(Horb am Neckar) Unfallflucht - Polizei bittet um Mithilfe

Horb am Neckar - Am Montag ist im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:10 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Bahnhofsgebäude in Horb ein Auto beschädigt worden. In diesem Zusammenhang wird ein weißes Auto mit einem Aufkleber mit der Aufschrift "Böhse Onkelz" auf der Heckscheibe und pinkfarbener Werbung eines ortsansässigen Tattoostudios auf der Fahrzeugseite gesucht. Hinweise bitte an das Polizeirevier in Horb (07451 96-0).

