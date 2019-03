Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht - ...

(Furtwangen) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Furtwangen - Am Mittwoch ist es in der Straße "Hinterschützenbach" auf dem Parkplatz des Gasthauses "Zum Kreuz" zu einer Unfallflucht gekommen.

Im Zeitraum von, 10.30 Uhr und 11 Uhr, rangierte ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz und prallte hierbei an den ordnungsgemäß geparkten Ford. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Furtwangen (Tel. 07723 92948-0).

