Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht auf ...

(Tuttlingen) Unfallflucht auf Parkplatz des TEDi

Tuttlingen - Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Freitagmorgen einen geparkten VW auf dem Parkplatz des TEDi in der Nendinger Allee angefahren und ging anschließend flüchtig. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 10 Uhr hatte die 59-jährige VW- Fahrerin ihr Auto auf dem Parkplatz abgestellt und ging davon. Als sie zurückkam, stellte sie Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Es wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Das Polizeirevier Tuttlingen (07461 9410) bittet um Hinweise.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Sarah König Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-111 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/