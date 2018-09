Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht auf dem ...

(Trossingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters an der Christian-Messner-Straße - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen - Am Samstagvormittag, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr, ist ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Discounters an der Christian-Messner-Straße Ecke Breitestraße zu dicht an einem BMW vorbeigefahren, der im Bereich der Behindertenparkplätze abgestellt war. Ohne sich um den bei einem Streifvorgang angerichteten Schaden am Heck des BMWs zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu der Unfallflucht werden an die Polizei Trossingen (07425 33866) erbeten.

