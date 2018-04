Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht auf einem ...

(Hüfingen) Unfallflucht auf einem Discounterparkplatz in der Bregstraße - Polizei bittet um Hinweise und sucht nach einem etwa 40-jährigen Zeugen des Unfalls

Hüfingen - Am Dienstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, ist es auf dem Parkplatz des Real-Marktes in der Bregstraße zu einer Unfallflucht gekommen, die von einem etwa 40-jährigen Mann beobachtet worden ist. Ein Fahrer eines hellblauen Autos - vermutlich Ford Focus - parkte rückwärts aus und stieß dabei gegen die Beifahrerseite eines links daneben abgestellten und mit vier Kindern besetzten Kombis des Typs Chrysler Voyager. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Voyager in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der etwa 40-jährige Mann, der den Unfall beobachtet hatte, meldete sich bei der zum Voyager zurückkehrenden Autobesitzerin. Diese vergaß allerdings den Namen des Zeugen zu notieren. Nun ermittelt die Polizei wegen der begangenen Unfallflucht gegen den Fahrer des hellblauen Autos und bittet den namentlich noch nicht bekannten Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

