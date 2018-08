Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht durch ...

(Triberg) Unfallflucht durch Wohnmobilfahrer - Zeugen gesucht

Triberg - Der Fahrer eines italienischen Wohnmobils verursachte am Montagabend, gegen 18.05 Uhr, in der Hauptstraße einen Unfall, indem er einen geparkten Pkw Opel Astra vorne links streifte und beschädigte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher nach geraumer Zeit weiter. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein weißes Fahrzeug mit der Aufschrift "Concord" oberhalb des Führerhauses. Das Wohnmobil dürfte hinten rechts beschädigt sein. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen circa 60 Jahre alten Mann, circa 165 cm groß, Stirnglatze. Im Fahrzeug befand sich eine ältere Frau als Beifahrerin. Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zum Wohnmobil machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in St. Georgen, Tel.07724/949500, zu melden.

