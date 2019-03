Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht: Ford ...

(Triberg) Unfallflucht: Ford Kleinbus von Sattelzug touchiert - Polizei sucht Zeugen

Triberg - In der Hauptstraße, gegenüber dem Heimatmuseum, ist am Montagnachmittag ein Ford Tourneo von einem Lastwagen angefahren worden.

Gegen 15.30 Uhr stand der silberne Kleinbus am Nuhak Döner Imbiss entgegen der Fahrtrichtung. Dem Schadensbild nach zu urteilen muss ein talwärts fahrender Sattelzug nach links in die Kreuzstraße abgebogen sein und den Ford dabei mit dem Auflieger touchiert haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Der Polizeiposten Triberg sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise zu dem Sattelzug geben können (Telefon 07722 1014).

