Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht in ...

(Rottweil) Unfallflucht in Tiefgarage der Erich-Hauser-Gewerbeschule

Rottweil - Ein Unbekannter hat im Laufe des Montagmorgen ein geparktes Auto in der Tiefgarage der Gewerbeschule in der Heerstraße angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Der 23-Jährige Besitzer bemerkte bei seinem Zurückkommen zum rückwärts eingeparkten VW den Unfallschaden an der vorderen Stoßstange. Das nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelnde Polizeirevier Rottweil bittet Zeugen sich unter 0741 4770 zu melden.

