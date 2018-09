Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht in ...

(Horb am Neckar) Unfallflucht in der Panoramastraße - Autofahrer kracht gegen Treppe (Zeugenaufruf)

Horb am Neckar - Bereits am Dienstag vor einer Woche (11. September) ist ein unbekannter Autofahrer in der Panoramastraße gegen eine Treppe gekracht und ist danach abgehauen. Der Hausbesitzer befand sich im Urlaub, weshalb der Schaden erst jetzt bemerkt wurde.

Wie Zeugen der Polizei mitteilten, fuhr an jenem Dienstag, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, ein silbener 5er BMW gegen die Treppe. Tags darauf wurde der Unfallverursacher nochmals mit Fahrrad an der Unfallstelle gesichtet, als er den Schaden "begutachtete".

Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Unfallflucht und sucht weitere Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Verursacher geben kann wird gebeten sich zu melden (Telefon 07451 96 0).

