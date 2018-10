Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht in ...

(Freudenstadt) Unfallflucht in der Hirschkopfstraße - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt - Am Dienstagvormittag ist ein bisher unbekannter Autofahrer nach einem Unfall in der Hirschkopfstraße abgehauen.

Der Unbekannte stieß zwischen 11.40 Uhr und 11.55 Uhr beim Einparken gegen einen vor Gebäude Hirschkopfstraße 13 geparkten Ford Focus. Er fuhr vor dem Parkvorgang in Richtung Martin-Luther-Straße. An dem Ford Focus entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Das Polizeirevier Freudenstadt sucht Zeugen des Unfalls und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07441 536 0 zu melden.

