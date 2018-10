Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht in ...

(Trossingen) Unfallflucht in Eugen-Bolz-Straße: Zeugen?

Trossingen - Nach einer Unfallflucht im Zeitraum von Mittwoch, gegen 15 Uhr, bis Donnerstag, gegen 13.15 Uhr, in der Eugen-Bolz-Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeug- Führer beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A4 am vorderen, linken Kotflügel und der Stoßstange. Daraufhin setzte der Unbekannte seine Fahrt einfach fort, ohne den Schaden zu melden. An dem Audi A4 entstand ein Sachschaden von zirka 2000 Euro. Der Polizeiposten Trossingen (Tel: 07425-33866) bittet um Hinweise.

