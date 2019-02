Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht in ...

(A.-Tailfingen) Unfallflucht in der Stadtmitte: Ford C-Max beschädigt (Zeugenaufruf)

A.-Tailfingen - Am Freitagmorgen ist mitten in Tailfingen ein Ford C-Max angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr auf einem der Parkplätze in der Straße "Am Markt", unweit der Lange Straße. Der Unfall muss beim Ein- oder Ausparken passiert sein. Das Polizeireiver Albstadt ermittelt wegen des Verkehrsdelikts und sucht nach Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat oder den Verursacher aus anderer Quelle kennt wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07432 955 0).

