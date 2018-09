Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht in der ...

(Balingen) Unfallflucht in der Klingenbachstraße - Polizei bittet um Hinweise

Balingen - Am Freitagnachmittag, im Zeitraum zwischen 15.40 Uhr und 16.50 Uhr, hat vermutlich der Fahrer eines Lastwagens in der Klingenbachstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai gestreift und an diesem rund 2500 Euro Sachschaden angerichtet. Ohne sich zu melden, fuhr der Unfallverursacher davon. Die Polizei Balingen (07433 264-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

