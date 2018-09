Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht in der ...

(Tuttlingen) Unfallflucht in der Schützenstraße - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen - Am Mittwochnachmittag hat ein unbekannter Autofahrer in der Schützenstraße, am Anfang der Geraden vor der Einmündung Neuhauser Straße, einen silbernen Opel Astra gestreift.

Zur Unfallzeit, es war gegen 17 Uhr, stand der Opel vor Gebäude Schützenstraße 50 am rechten Fahrbahnrand. Ein silberner VW Golf fuhr zu der Zeit in Richtung Neuhauser Straße. Beim Passieren des Opels streifte der VW-Fahrer den linken Aussenspiegel des parkenden PKWs und fuhr danach ohne anzuhalten weiter. Der Außenspiegel wurde beschädigt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf zirka 200 Euro. Direkt hinter dem VW Golf fuhr ein roter PKW. Den Fahrer oder die Fahrerin dieses PKWs sucht die Polizei als wichtigen Zeugen. Auch andere sachdienliche Hinweise zum Unfall werden beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Rufnummer 07461 941 0 entgegengenommen.

