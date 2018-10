Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht in der ...

(Bisingen) Unfallflucht in der Hauptstraße - Zeugen gesucht

Bisingen - Am Montagmorgen, zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr, ist in der Hauptstraße ein unbekannter Autofahrer gegen einen parkenden Renault Modus geprallt und dann weggefahren. Der Renault stand vor Gebäude Nummer 40. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Der Polizeiposten Bisingen ermittelt in der Unfallsache und sucht nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer und seinem Fahrzeug werden unter der Rufnummer 07476 9433 0 entgegengenommen.

