Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht in der ...

(Schramberg) Unfallflucht in der Hörnlestraße- Polizei sucht nach Zeugen

Schramberg - In der Nacht zum Dienstag ist ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in der Hörnlestraße geparkten, orangefarbene Audi A4 gefahren und hat sich im Anschluss, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, aus dem Staub gemacht. Den Audi hatte der Besitzer am Montag gegen 21.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Orthoklinik in einer dortigen Parklücke vorwärts eingeparkt. Am Dienstagmorgen stellte er fest, dass sein Fahrzeug im Bereich der hinteren, rechten Stoßstange in einer Höhe von etwa 40 bis 60 Zentimetern massiv eingedellt war. Zudem war das darüberliegende Rücklichtglas vollständig eingedrückt worden. An dem Audi entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an das Polizeirevier Schramberg unter der Rufnummer 07422-2701-0.

