Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht in der ...

(Tuttlingen) Unfallflucht in der Olgastraße: Zeugen?

Tuttlingen - Nach einer Unfallflucht in der Olgastraße am Donnerstag, im Zeitraum von 8.50 Uhr bis 9.10 Uhr, werden Zeugen gesucht.

Ein auf Höhe der Olgastraße Nummer 9 geparkter Dacia Duster wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ausparken im Bereich der vorderen Stoßstange sowie der Motorhaube beschädigt. Hierbei entstand an dem Dacia ein Sachschaden in einer Höhe von circa 1500 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.:07461-941-0).

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Nina Furic Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-117 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/