Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht: LKW ...

(Schömberg) Unfallflucht: LKW stößt beim Rückwärtsfahren gegen Mercedes

Schömberg - In der Alte Hautptstraße ist am Montag, zwischen 8 Uhr und 12.45 Uhr, ein Klein-LKW beim Rückwärtsfahren gegen einen parkenden Mercedes gestoßen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Der Lastwagenfahrer entfernte sich unerlaubt. Der Mercedes parkte zur Unfallzeit im Bereich zwischen den Querstraßen Rathausgasse und Spitalgasse.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Schömberg unter der Rufnummer 07427 94003 0 entgegen.

