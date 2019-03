Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht: Renault ...

(Bisingen) Unfallflucht: Renault Megane angerempelt - Zeugen gesucht

Bisingen - In der Leipziger Straße ist am Montagmittag ein parkender Renault Megane von einem rangierenden Fahrzeug angerempelt worden. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro. Als der Autobesitzer den Schaden gegen 14.30 Uhr entdeckte, war von einem Verursacher nichts zu sehen. Der beschädigte PKW stand etwa zwei Stunden an der Ecke zur Schlesierstraße. Der Polizeiposten Bisingen hat die Anzeige wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07476 9433 0 zu melden.

