Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallflucht - Zeugen ...

(Oberndorf) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Loßburg - Bereits am Donnerstagabend, gegen 23.00 Uhr, kam es am Kreisverkehr Freudenstädter/- Sulzbacher Straße zu einer Unfallflucht. Ein Autofahrer fuhr von Freudenstadt kommend in den Kreisverkehr ein und beachtete dabei einen bereits im Kreisel befindenden Pkw-Fahrer nicht. Der Vorfahrtsberechtigte musste ausweichen und kollidierte mit dem Bordstein. Durch den Aufprall wurde dessen Pkw erheblich beschädigt. Sachschaden circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr ein kleineres Fahrzeug mit Sportauspuff. Hinweise bitte an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0.

