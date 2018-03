Polizeipräsidium Tuttlingen / Unfallschaden von ...

(Trossingen) Unfallschaden von 7000 Euro nach Zusammenstoß auf Vorfahrtsstraße

Trossingen - Ein 79-jähriger Volvo-Fahrer hat am späten Mittwochnachmittag in der Trossinger Innenstadt einen Verkehrsunfall verursacht. Die Kollision mit einem Audi A4 ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Ernst-Hohner-Straße. Der Unfallverursacher missachtete die Vorfahrt des Unfallgegners und stieß mit diesem zusammen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 7000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

